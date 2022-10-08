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Германия

Сегодня, 21:26

Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у «Баварии»

Мария Гусева
«Боруссия» — «Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» на выезде сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 2:2.

В составе гостей забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Сане. Кингсли Коман получил 2 желтые карточки. Игрок был удален с поля на 90-й минуте.

Голы в составе «Боруссии» забили Юссуфа Мукоко и Антони Модест, сравнявший счет в добавленное время.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Бавария

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
3
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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