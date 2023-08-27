«Боруссия» Дортмунд установила рекорд бундеслиги, избежав счета 0:0 в 129-м матче подряд

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» в матче 2-го тура чемпионата Германии-2023/24 — 1:1.

Таким образом, черно-желтые установили новый рекорд бундеслиги. Команда избежала счета 0:0 в 129-м матче подряд в чемпионате Германии.

Предыдущий рекорд принадлежал «Шальке» и составлял 128 матчей. Он был установлен в период с 1971 по 1975 год.