«Боруссия» Д и «Кельн» сыграют в чемпионате Германии 25 октября

«Боруссия» (Дортмунд) и «Кельн» сыграют в 8-м туре чемпионата Германии в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.

25 октября, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Ключевые события и результат игры «Боруссия» Д — «Кельн» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эфир начнется в 19.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Дортмундская «Боруссия» после семи туров чемпионата Германии занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. «Кельн» с 11 очками идет шестым.