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Сегодня, 18:52

«Боруссия» Дортмунд достигла устного соглашения о переходе хавбека «Айнтрахта» Камады

Руслан Минаев
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«Боруссия» Дортмунд, вероятно, летом подпишет контракт с полузащитником «Айнтрахта» Даити Камадой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «черно-желтые» достигли устного соглашение о заключении 5-летнего соглашения с 26-летним японцем. Игрок пополнит дортмундцев бесплатно, так как его контракт с «Айнтрахтом» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Камада провел 31 матч за клуб из Франкфурта, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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