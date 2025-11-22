«Боруссия» Дортмунд примет «Штутгарт» в рамках 11-го тура Бундеслиги в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

22 ноября, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 10 туров Бундеслиги черно-желтые набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Штутгарта с 21 очком располагается на четвертой строчке чемпионата.

