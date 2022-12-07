«Боруссия» готова продлить контракт с защитником Хуммельсом

«Боруссия» из Дортмунда собирается обсудить продление контракта с защитником Матсом Хуммельсом, сообщает Bild.

Контракт 33-летнего футболиста с немецким клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Хуммельс вернулся в Дортмунд из «Баварии» в 2019 году после того, как первоначально покинул «Боруссию» и перешел в команду из Мюнхена в 2016 году.

В нынешнем сезоне на счету защитника 19 матчей во всех турнирах в составе «шмелей».