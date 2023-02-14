«Боруссия» хочет удержать Беллингема в клубе как можно дольше

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

«Никаких новых изменений не произошло. Нам придется еще немного потерпеть. Конечно, мы постараемся удержать Беллингема в «Боруссии» как можно дольше, потому что он невероятно важный игрок для нас», — приводит слова Келя RNBVB.

Ранее сообщалось, что 19-летний англичанин может перейти в «Ливерпуль». ТАкже игроком интересуется «Реал».

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.