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Германия

Сегодня, 01:29

«Боруссия» хочет удержать Беллингема в клубе как можно дольше

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

«Никаких новых изменений не произошло. Нам придется еще немного потерпеть. Конечно, мы постараемся удержать Беллингема в «Боруссии» как можно дольше, потому что он невероятно важный игрок для нас», — приводит слова Келя RNBVB.

Ранее сообщалось, что 19-летний англичанин может перейти в «Ливерпуль». ТАкже игроком интересуется «Реал».

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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