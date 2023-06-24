«Боруссия» и полузащитник Нмеча почти согласовали условия контракта

Дортмундская «Боруссия» намерена подписать полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечу.

Как сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер, клуб уверен, что сможет оформить трансфер. «Боруссия» близка к согласованию условий личного контракта с хавбеком. «Вольфсбург» потребует около 25 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Вольфсбург» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. В сезоне-2022/23 Нмеча сыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.