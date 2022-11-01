«Боруссия» из Дортмунда оценивает Беллингема в 150 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» требует за полузащитника Джуда Беллингема 150 миллионов евро, утверждает Bild.

Только за эту сумму «шмели» будут готовы отпустить 19-летнего англичанина следующим летом.

Помимо мадридского «Реала» в футболисте заинтересованы четыре команды из английской премьер-лиги, а именно: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне Беллингем провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.