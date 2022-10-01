«Боруссия» в гостях уступила «Кельну», «Лейпциг» в домашнем матче разгромил «Бохум»

1 октября, 18:34
«Боруссия» Дортмунд в гостях проиграла «Кельну» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 2:3.
В составе «Боруссии» гол забил Юлиан Брандт. Еще один мяч в ворота своей команды отправил защитник «Кельна» Бенно Шмиц.У хозяев отличились Флориан Кайнц, Штеффен Тиггес и Деян Любичич.
После восьми туров «Кельн» набирает 13 очков, в активе «Боруссии» — 15 очков.
В другом матче бундеслиги «Лейпциг» на домашнем стадионе разгромил «Бохум». Встреча закончилась со счетом 4:0.
По два мяча забили Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Полузащитник «Лейпцига» Нкунку мог записать на свой счет еще один гол, но не реализовал пенальти на 65-й минуте.
После восьмого тура чемпионата Германии «Лейпциг» набрал 11 очков, «Бохум» — 1 очко.
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