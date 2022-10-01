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Германия

1 октября, 18:34

«Боруссия» в гостях уступила «Кельну», «Лейпциг» в домашнем матче разгромил «Бохум»

Мария Гусева

«Боруссия» Дортмунд в гостях проиграла «Кельну» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 2:3.

В составе «Боруссии» гол забил Юлиан Брандт. Еще один мяч в ворота своей команды отправил защитник «Кельна» Бенно Шмиц.У хозяев отличились Флориан Кайнц, Штеффен Тиггес и Деян Любичич.

После восьми туров «Кельн» набирает 13 очков, в активе «Боруссии» — 15 очков.

В другом матче бундеслиги «Лейпциг» на домашнем стадионе разгромил «Бохум». Встреча закончилась со счетом 4:0.

По два мяча забили Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Полузащитник «Лейпцига» Нкунку мог записать на свой счет еще один гол, но не реализовал пенальти на 65-й минуте.

После восьмого тура чемпионата Германии «Лейпциг» набрал 11 очков, «Бохум» — 1 очко.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
01 окт, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
3:2
Боруссия Д

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
01 окт, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:0
Бохум

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити
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Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

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Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

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1.81

ТБ 2.5

20%

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Спартак

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34%

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Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Кельн
ФК Лейпциг
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