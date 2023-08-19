Сегодня, 18:00
В субботу, 19 августа, дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Кельна» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрасляции на телеканале «Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19:25, начало игры — в 19:30.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий матча «Боруссия» — «Кельн».
В минувшем сезоне «Боруссия» упустила шанс на чемпионство. Перед заключительным туром команда из Дортмунда занимала первое место в турнирной таблице бундеслиги, опережая «Баварию» на два очка. Для титула дортмундцам было достаточно победить в последнем туре. Однако их встреча с «Майнцем» завершилась вничью, а мюнхенцы свой матч выиграли.
Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|3 : 2
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -