В субботу, 19 августа, дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет против «Кельна» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрасляции на телеканале «Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19:25, начало игры — в 19:30.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий матча «Боруссия» — «Кельн».

В минувшем сезоне «Боруссия» упустила шанс на чемпионство. Перед заключительным туром команда из Дортмунда занимала первое место в турнирной таблице бундеслиги, опережая «Баварию» на два очка. Для титула дортмундцам было достаточно победить в последнем туре. Однако их встреча с «Майнцем» завершилась вничью, а мюнхенцы свой матч выиграли.

Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

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