«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Матиса Теля

«Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 3-го тура бундеслиги — 2:1.

Первый гол в игре забил защитник хозяев Ко Итакура на 30-й минуте. Вингер мюнхенцев Лерой Сане сравнял на 58-й минуте, а форвард Матис Тель на 87-й минуте вывел «Баварию» вперед.

«Бавария» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» находится на 15-й строчке (1 балл).