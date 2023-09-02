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Германия

Сегодня, 21:28

«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Матиса Теля

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» обыграла «Боруссию» — 2:1.
Фото Reuters
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«Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 3-го тура бундеслиги — 2:1.

Первый гол в игре забил защитник хозяев Ко Итакура на 30-й минуте. Вингер мюнхенцев Лерой Сане сравнял на 58-й минуте, а форвард Матис Тель на 87-й минуте вывел «Баварию» вперед.

«Бавария» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» находится на 15-й строчке (1 балл).

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
02 сент, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:2
Бавария

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
4
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
2
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
5
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
6
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
9
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
10
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
13
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
14
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
17
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
18
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 2 : 2
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 2 : 2
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 5 : 1
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 3 : 1
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 5 : 0
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 4 : 0
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 2
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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