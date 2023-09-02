«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Матиса Теля

Сегодня, 21:28
«Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 3-го тура бундеслиги — 2:1.
Первый гол в игре забил защитник хозяев Ко Итакура на 30-й минуте. Вингер мюнхенцев Лерой Сане сравнял на 58-й минуте, а форвард Матис Тель на 87-й минуте вывел «Баварию» вперед.
«Бавария» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» находится на 15-й строчке (1 балл).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
3
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
4
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
5
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
6
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
10
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
14
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
17
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|
18
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|5 : 1
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|3 : 1
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|5 : 0
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|4 : 0
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 2
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -