«Бавария» в большинстве обыграла менхенгладбахскую «Боруссию»

«Бавария» на выезде победила менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк».

Матч начался на 15 минут позже, так как мюнхенцы опоздали на стадион из-за пробок.

С 19-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник команды Йенс Кастроп. Голы за «Баварию» забили Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру и Леннарт Карл.

«Бавария» с 24 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.

«Боруссия» пока не одержала ни одной победы в этом сезоне чемпионата Германии и находится на последнем, 20-м месте с тремя очками.