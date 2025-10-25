Видео
25 октября, 18:42

«Бавария» в большинстве обыграла менхенгладбахскую «Боруссию»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» разгромила менхенгладбахскую «Боруссию».
Фото Global Look Press

«Бавария» на выезде победила менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк».

Матч начался на 15 минут позже, так как мюнхенцы опоздали на стадион из-за пробок.

С 19-й минуты «Боруссия» играла в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник команды Йенс Кастроп. Голы за «Баварию» забили Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру и Леннарт Карл.

«Бавария» с 24 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.

«Боруссия» пока не одержала ни одной победы в этом сезоне чемпионата Германии и находится на последнем, 20-м месте с тремя очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.
25 октября, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:3
Бавария

Источник: Таблица Бундеслиги
1

  • Иньес Андреста

    Как низко пала Боруссия

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Бавария
    ФК Боруссия (Менхенгладбах)
