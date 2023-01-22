«Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и продлил победную серию до четырех матчей

«Байер» в матче 16-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:2.

В составе леверкузенцев отличились Митчел Баккер, Амин Адли и Надием Амири. У хозяев дубль оформил Ларс Штиндль. Игроки гостей Сердар Азмун и Андрей Лунев остались в запасе.

«Байер» одержал четвертую победу подряд и с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Боруссия М» с 22 очками — на восьмой строчке.