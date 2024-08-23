«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Байер» в рамках 1-го тура чемпионата Германии в пятницу, 23 августа. Поединок пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе, Германия. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Ключевые события матча бундеслиги «Боруссия» — «Байер» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча чемпионата Германии в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на онлайн-платформе Okko Sport.

«Байер» стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны. «Боруссия» из Менхенгладбаха заняла 14-е место в чемпионате Германии.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде