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Футболисты дортмундской «Боруссии» увезли одно очко из Менхенгладбаха

Алина Савинова
7 декабря. «Боруссия» из Дортмунда и менхенгладбахская «Боруссия» поделили очки в матче бундеслиги (1:1).
Фото Global Look Press
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Футболисты дортмундской «Боруссии» сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в гостевом матче 13-го тура бундеслиги — 1:1.

На гол Джейми Гиттенса на 65-й минуте хозяева ответили забитым с пенальти мячом Кевина Штогера на 71-й минуте.

В добавленное время форвард менхенгладбахской команды Томаш Чванчара получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Боруссия» из Дортмунда с 21 баллом занимает пятое место в чемпионате Германии. «Боруссия» из Менхенгладбаха (18 очков) идет на 11-й позиции.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
07 дек, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:1
Боруссия Д

1
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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