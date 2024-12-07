Футболисты дортмундской «Боруссии» увезли одно очко из Менхенгладбаха

Футболисты дортмундской «Боруссии» сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в гостевом матче 13-го тура бундеслиги — 1:1.

На гол Джейми Гиттенса на 65-й минуте хозяева ответили забитым с пенальти мячом Кевина Штогера на 71-й минуте.

В добавленное время форвард менхенгладбахской команды Томаш Чванчара получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Боруссия» из Дортмунда с 21 баллом занимает пятое место в чемпионате Германии. «Боруссия» из Менхенгладбаха (18 очков) идет на 11-й позиции.