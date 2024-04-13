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Германия

Сегодня, 18:31

Дубль Забитцера принес дортмундской «Боруссии» победу над гладбахской «Боруссией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Боруссия» М — «Боруссия» Д.
Фото AFP
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«Боруссия» из Дортмунда на выезде обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Дубль за гостей оформил Марсель Забитцер. Полузащитник забил с игры на 22-й минуте и реализовал пенальти шесть минут спустя.

Единственный мяч хозяев на 36-й минуте забил Максимилиан Вебер.

На 55-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Карим Адейеми.

Дортмундцы с 56 очками поднялись на четвертое место в бундеслиге. Гладбахцы с 31 очком идут на 11-й строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
13 апр, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:2
Боруссия Д

В параллельных матчах «Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» (3:0), а «Бохум» и «Хайденхайм» сыграли вничью — 1:1.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
13 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:0
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
13 апр, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:1
Хайденхайм

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
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