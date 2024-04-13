Дубль Забитцера принес дортмундской «Боруссии» победу над гладбахской «Боруссией»

Сегодня, 18:31
«Боруссия» из Дортмунда на выезде обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.
Дубль за гостей оформил Марсель Забитцер. Полузащитник забил с игры на 22-й минуте и реализовал пенальти шесть минут спустя.
Единственный мяч хозяев на 36-й минуте забил Максимилиан Вебер.
На 55-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Карим Адейеми.
Дортмундцы с 56 очками поднялись на четвертое место в бундеслиге. Гладбахцы с 31 очком идут на 11-й строчке в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Лейпциг» разгромил «Вольфсбург» (3:0), а «Бохум» и «Хайденхайм» сыграли вничью — 1:1.