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Сегодня, 18:27

«Боруссия» М одержала победу над «Ханденхаймом» в матче бундеслиги

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Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Ханденхаймом» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 3:2.

В составе «Боруссии» голы забили Ко Итакура и Тим Кляйндинст (дубль). У «Ханденхайма» отличились Лео Скиенца и Марвин Пирингер.

«Боруссия» расположилась на десятом месте в таблице бундеслиги с девятью очками. «Ханденхайм» идет девятым, имея аналогичное количество баллов.

В следующем матче первенства «Боруссия» М сыграет в гостях с «Майнцем» 25 октября, а «Ханденхайм» двумя днями позднее примет «Хоффенхайм».

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:2
Хайденхайм

В параллельной встрече «Лейпциг» в гостях победил «Майнц» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили Хави Симонс и Вилли Орбан.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:2
РБ Лейпциг

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц

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