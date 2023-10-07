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Германия

Сегодня, 00:13

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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Менхенгладбахская «Боруссия» ушла от поражения в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

Полузащитник Флориан Нойхаус на 22-й минуте вывел хозяев вперед. Однако гости почти сразу отыгрались благодаря голу Браяна Гроду. В середине второй половины Аймен Баркок вывел «Майнц» вперед. «Боруссии» удалось отыграться на последних минутах благодаря голу защитника Джо Скалли.

«Боруссия» набрала 6 очков и поднялась на 12-ю строчку. «Майнц» оторвался от идущего последним «Кельна» (2 очка).

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
06 окт, 21:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:2
Майнц
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
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