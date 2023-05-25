Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 02:40

«Боруссия» М подписала полузащитника сборной Армении

Евгений Козинов
Корреспондент
Грант-Леон Ранос.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Боруссия» из Менхенгладбаха на официальном сайте сообщила о подписании Гранта-Леона Раноса из «Баварии».

19-летний игрок присоединится к «жеребятам» бесплатно. Он подписал контракт до 2027 года.

«Я очень рад стать частью этого великого клуба. Это большой шаг в моей карьере, к которому я подхожу с огромной мотивацией. Я хочу отплатить за веру в меня, проявить себя на тренировках и в играх, усердно работать и быстро найти свое место в команде», — отметил новичок.

В этом сезоне Ранос выступал за молодежку «Баварии», забив 20 голов и отдав 12 голевых передач в региональной лиге. В марте он дебютировал в главной сборной Армении и забил два гола в ворота Кипра.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась до 1800 кв. м
Посольство РФ в Сараево назвало дружбу с США билетом на «Титаник»
Киев не смог объяснить попадание американского вооружения в руки ДРГ
Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осимхен замечен в Германии на фоне слухов об интересе «Баварии»