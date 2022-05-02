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Германия

2 мая, 23:23

«Лейпциг» Тедеско проиграл менхенгладбахской «Боруссии» и опустился в зону Лиги Европы

Футболисты «Лейпцига».
Фото AFP

2 мая менхенгладбахская «Боруссия» дома одержала победу над «Лейпцигом» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев дубль на счету Йонаса Хофманна и еще один гол у Бриля Эмболо. У «Лейпцига» отличился Кристофер Нкунку.

С 64-й минуты встречи «Боруссия» играла в меньшинстве — с поля был удален Нико Эльведи.

«Боруссия» с 41 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, с 54 очками располагается на пятой строчке, которая позволит сыграть в групповом турнире Лиги Европы в следующем сезоне.

Топ-4 лучших команд по итогам сезона в чемпионате Германии выходят в групповой турнир Лиги чемпионов.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
02 мая, 21:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:1
РБ Лейпциг
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
Бундеслига
4
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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