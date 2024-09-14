Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:22

Дубль Демировича принес «Штутгарту» гостевую победу над «Боруссией» М в бундеслиге

Telegram Дзен

«Штутгарт» в выездном матче 3-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Эрмедин Демирович (дубль) и Дениз Ундав. У «Боруссии» отличился Алассан Плеа.

«Штутгарт» набрал четыре очка и переместился на девятое место в таблице бундеслиги. «Боруссия» занимает 11-ю строчку, имея в активе три балла.

В следующем матче чемпионата Германии «Штутгарт» примет дортмундскую «Боруссию» 22 сентября, а «Боруссия» М днем ранее сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:3
Штутгарт

В паралелльной встрече «Айнтрахт» обыграл в гостях «Вольфсбург» со счетом 2:1. Дубль у «орлов» оформил Омар Мармош. Единственный мяч «волков» забил Ридле Баку.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Айнтрахт Ф

В другом матче игрового дня «Лейпциг» поделил очки с «Унион Берлин» — 0:0.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:0
Унион Б
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Штутгарт

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя