Гладбахская «Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью

Сегодня, 22:24
«Боруссия» из Менхегладбаха и «Шальке» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Германии — 0:0.
«Боруссия» набрала 26 очков и занимает на 8-м месте в турнирной таблице.
«Шальке» продолжает оставаться на последней, 20-й строчке, имея в активе всего 11 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования