Гладбахская «Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью

«Боруссия» из Менхегладбаха и «Шальке» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Германии — 0:0.

«Боруссия» набрала 26 очков и занимает на 8-м месте в турнирной таблице.

«Шальке» продолжает оставаться на последней, 20-й строчке, имея в активе всего 11 очков.