«Боруссия» М и «Бавария» сыграют в чемпионате Германии 25 октября

«Боруссия» (Менхенгладбах) и «Бавария» играют в 8-м туре чемпионата Германии в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Боруссия Парк» в Менхенгладбахе (Германия) начинается в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 8-й тур.

25 октября, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)

Ключевые события и результат игры «Боруссия» М — «Бавария» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире игру бундеслиги показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (эфир с 16.30 мск).

После семи туров чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» занимает 18-е в турнирной таблице с 3 очками, предыдущим соперником «жеребят» был «Унион» (1:3). «Бавария» с 21 очком идет первой в чемпионате.