«Боруссия» М и «РБ Лейпциг» встретятся в чемпионате Германии 29 марта

Менхенгладбахская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» встретятся в 27-м туре чемпионата Германии в субботу, 29 марта. Начало игры на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе (Германия) — в 17.30 по московскому времени.

Трансляция в прямом эфире на российских каналах и платформах не планируется. Изучать ключевые события и результат игры «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре нашего сайта.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур.

29 марта, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)

Менхенгладбахская «Боруссия» после 26 туров чемпионата Германии-2024/25 занимает седьмое место с 40 очками, предыдущим соперником «жеребят» перед паузой на мартовские матчи сборных был «Вердер» (4:2). «РБ Лейпциг» расположился на пятой строчке с 42 очками, «красные быки» ранее выиграли у дортмундской «Боруссии» (2:0).