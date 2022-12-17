«Боруссия» не может договориться с Мукоко о продлении контракта

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко Патрик Уильямс сообщил о ходе переговоров с клубом о продлении контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

«Я могу подтвердить, что в настоящее время мы не близки к соглашению с «Боруссией» о подписании нового контракта», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Уильямса.

Ранее появилась информация, что «Челси» готов подписать футболиста этой зимой.

В текущем сезоне Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивается соимость игрока в 30 миллионов евро.