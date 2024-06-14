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Сегодня, 14:13

«Боруссия» объявила об уходе Хуммельса

Алина Савинова
Матс Хуммельс (слева).
Фото AFP
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Защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

35-летний футболист выступал за «Боруссию» на протяжении 13 лет. В этом сезоне Хуммельс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Хуммельса хочет подписать «Милан».

13 июня «Боруссия» объявила об уходе главного тренера Эдина Терзича. 41-летний немец возглавлял команду с лета 2022 года.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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