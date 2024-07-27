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27 июля, 23:47

«Боруссия» оформит трансфер одного из лидеров «Жироны» за 25 миллионов евро

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Дортмундская «Боруссия» завершает переговоры с «Манчестер Сити» по переходу правого защитника Яна Коуту, который в последние два сезона выступал за «Жирону» на правах аренды. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным журналиста, «шмели» заплатят за трансфер бразильца 25 миллионов евро. Коуту уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом. В ближайшее время «Боруссия» и «Манчестер Сити» должны уладить последние формальности и закрыть сделку.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 39 матчей в составе «Жироны», в которых забил два гола и отдал десять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
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