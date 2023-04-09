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Сегодня, 20:53

«Боруссия» определилась с будущим Марко Ройса

Марко Ройс.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс останется в команде из Дортмунда еще на один год, сообщает Sport Bild.

Контракт футболиста, истекающий 30 июня нынешнего года, будет продлен до лета 2024 года.

По информации источника, Ройсу придется смириться с большими финансовыми потерями: по новому соглашению с учетом всех бонусов Ройс максимально сможет получить 7 миллионов евро в год. На данный момент он является самым высокооплачиваемым игроком команды с годовым окладом в размере 12 миллионов евро.

В этом сезоне 33-летний Ройс принял участие в 24 матчах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 9 миллионов евро.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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