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Германия

Сегодня, 17:46

«Боруссия» сделала Мукоко окончательное предложение по новому контракту. Дортмундцы больше не намерены улучшать свое предложение

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Юссуфа Мукоко может вскоре покинуть дортмундскую «Боруссию», утверждает Bild.

«Боруссия» уже представила Мукоко окончательное предложение о новом контракте. Дортмундский клуб больше не намерен улучшать свое предложение.

По следующему контракту 18-летний футболист может зарабатывать до шести миллионов евро за сезон в Дортмунде. Это более чем в три раза больше, чем он получает по действующему контракту с «Боруссией».

В текущем сезоне Мукоко в составе «шмелей» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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