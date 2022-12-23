«Боруссия» сделала Мукоко окончательное предложение по новому контракту. Дортмундцы больше не намерены улучшать свое предложение

Нападающий Юссуфа Мукоко может вскоре покинуть дортмундскую «Боруссию», утверждает Bild.

«Боруссия» уже представила Мукоко окончательное предложение о новом контракте. Дортмундский клуб больше не намерен улучшать свое предложение.

По следующему контракту 18-летний футболист может зарабатывать до шести миллионов евро за сезон в Дортмунде. Это более чем в три раза больше, чем он получает по действующему контракту с «Боруссией».

В текущем сезоне Мукоко в составе «шмелей» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.