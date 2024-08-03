«Боруссия» сообщила, что Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом

Дортмундская «Боруссия» сообщила, что нападающий Никлас Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом.

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард близок к переходу в английский «Вест Хэм».

Фюллькруг выступает за «шмелей» с августа 2023 года. В прошлом сезоне нападающий провел 43 матча в составе дортмундцев во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.

Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermfrkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.