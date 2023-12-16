Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером», судья отменил удаление в конце матча

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» на своем поле в матче 15-го тура чемпионата Германии — 2:2.

У хозяев дважды забил Рокко Райц, у гостей отличились Рафаэль Борре и Марвин Дукш.

На 90+2-й минуте полузащитник «Боруссии» Кристоф Крамер получил красную карточку за грубую игру, но после вмешательства ВАР главный арбитр Феликс Цвайер изменил свое решение и не стал удалять футболиста, а показал ему желтую карточку.

«Боруссия» занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги с 17 очками, «Вердер» идет на 12-й строчке с 15 очками.