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Германия

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Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером», судья отменил удаление в конце матча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» на своем поле в матче 15-го тура чемпионата Германии — 2:2.

У хозяев дважды забил Рокко Райц, у гостей отличились Рафаэль Борре и Марвин Дукш.

На 90+2-й минуте полузащитник «Боруссии» Кристоф Крамер получил красную карточку за грубую игру, но после вмешательства ВАР главный арбитр Феликс Цвайер изменил свое решение и не стал удалять футболиста, а показал ему желтую карточку.

«Боруссия» занимает девятое место в турнирной таблице бундеслиги с 17 очками, «Вердер» идет на 12-й строчке с 15 очками.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
15 дек, 22:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:2
Вердер

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
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