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Германия

15 мая, 16:40

«Брентфорд» подпишет голкипера «Фрайбурга» Флеккена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Фрайбурга» Марк Флеккен близок к переходу в «Брентфорд», сообщает Bild.

По информации источника, переговоры между сторонами уже находятся в завершающей стадии. «Брентфорд» находится в поисках голкипера в связи с вероятным уходом испанца Давида Райя в конце сезона. Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Флеккен выступает за «Фрайбург» с 2018 года. В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 42 матча во всех турнирах, пропустил 54 мяча и 15 раз отстоял на ноль.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Фрайбург
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