Бундеслига: даты стартового тура чемпионата Германии

Сегодня, 14:00
Чемпионат Германии по футболу сезона-2024/2025 стартует 23 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. 1-й тур бундеслиги пройдет 23 и 24 августа. Откроет новый сезон матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».
«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»
«РБ Лейпциг» — «Бохум»
«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
«Хоффенхайм» — «Хольштайн Киль»
«Фрайбург» — «Штутгарт»
«Аугсбург» — «Вердер»
«Вольфсбург» — «Бавария»
«Майнц» — «Унион»
«Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
Время начала матчей еще не определено.
Полностью расписание чемпионата Германии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом бундеслиги является леверкузенский «Байер».
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