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Сегодня, 14:00

Бундеслига: даты стартового тура чемпионата Германии

Опубликовано расписание 1-го тура бундеслиги сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press
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Чемпионат Германии по футболу сезона-2024/2025 стартует 23 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. 1-й тур бундеслиги пройдет 23 и 24 августа. Откроет новый сезон матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».

Чемпионат Германии 1-й тур

23 августа, пятница

«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»

24 августа, суббота

«РБ Лейпциг» — «Бохум»

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»

«Хоффенхайм» — «Хольштайн Киль»

«Фрайбург» — «Штутгарт»

«Аугсбург» — «Вердер»

«Вольфсбург» — «Бавария»

«Майнц» — «Унион»

«Санкт-Паули» — «Хайденхайм»

Время начала матчей еще не определено.

Полностью расписание чемпионата Германии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом бундеслиги является леверкузенский «Байер».

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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