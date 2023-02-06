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Германия

Сегодня, 21:33

Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 миллиарда евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Немецкая бундеслига уже более трех месяцев ведет переговоры с инвестиционными фондами по вопросу управления коммерческими правами и правами на телетрансляцию матчей, сообщает Yahoo со ссылкой на Financial Times.

Планируется продать миноритарную долю в новообразованной структуре с целью привлечения денег для финансирования клубов лиги.

В настоящее время на покупку ТВ-прав претендуют 5 инвесторов. Также в борьбу может включиться Sixth Street — американская инвестиционная компания, участвовавшая в рефинансировании «Реала» и «Барселоны».

Бундеслига оценивает стоимость ТВ-прав в 18 миллиардов евро. За счет продажи доли в 25% планируется привлечь 4,5 миллиарда.

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