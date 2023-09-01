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Сегодня, 17:00

Бундеслига: расписание матчей и трансляции чемпионата Германии 1 — 3 сентября

3-й тур чемпионата Германии стартует 1 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Бавария».
Фото Reuters
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Третий тур чемпионата Германии по футболу пройдет с 1 по 3 сентября. Действующий чемпион «Бавария» на выезде сыграет против «Боруссии Менхенгладбах», а дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Хайденхайм».

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканала «Матч ТВ», а также с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Германии является «Бавария».

Расписание 3 тура чемпионата Германии 2023 / 2024

Пятница, 1 сентября

«Боруссия Д» — «Хайденхайм» — время начала матча — 21:30

Суббота, 2 сентября


«Аугсбург» — «Бохум» — время начала матча — 16:30
«Байер» — «Дармштадт» — время начала матча — 16:30
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — время начала матча — 16:30
«Штутгарт» — «Фрайбург» — время начала матча — 16:30
«Вердер» — «Майнц» — время начала матча — 16:30
«Боруссия М» — «Бавария» — время начала матча — 19:30

Воскресенье, 3 сентября

«Айнтрахт Ф» — «Кельн» — время начала матча — 16:30
«Унион Б» — «РБ Лейпциг» — время начала матча — 18:30

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
7
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 - : -
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 - : -
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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