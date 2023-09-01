Третий тур чемпионата Германии по футболу пройдет с 1 по 3 сентября. Действующий чемпион «Бавария» на выезде сыграет против «Боруссии Менхенгладбах», а дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Хайденхайм».

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканала «Матч ТВ», а также с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Германии является «Бавария».

Расписание 3 тура чемпионата Германии 2023 / 2024

Пятница, 1 сентября

«Боруссия Д» — «Хайденхайм» — время начала матча — 21:30

Суббота, 2 сентября



«Аугсбург» — «Бохум» — время начала матча — 16:30

«Байер» — «Дармштадт» — время начала матча — 16:30

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — время начала матча — 16:30

«Штутгарт» — «Фрайбург» — время начала матча — 16:30

«Вердер» — «Майнц» — время начала матча — 16:30

«Боруссия М» — «Бавария» — время начала матча — 19:30

Воскресенье, 3 сентября

«Айнтрахт Ф» — «Кельн» — время начала матча — 16:30

«Унион Б» — «РБ Лейпциг» — время начала матча — 18:30

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».