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Хаманн: «Бавария» подписала Кейна не для хет-триков «Дармштадту»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн заявил о скептическом отношении к нападающему «Баварии» Гарри Кейну.

«Его подписали не для того, чтобы сделать хет-трик в матче с «Дармштадтом». Его пригласили забить гол в ворота «Байера» и «Астон Виллы», а также забить в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он еще этого не сделал. Я по-прежнему скептически отношусь к звездному нападающему», — приводит слова Хаманна Sky Sport.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

В этом сезоне 31-летний англичанин провел 8 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.

Источник: Sky Sport
Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария

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