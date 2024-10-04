Хаманн: «Бавария» подписала Кейна не для хет-триков «Дармштадту»

Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн заявил о скептическом отношении к нападающему «Баварии» Гарри Кейну.

«Его подписали не для того, чтобы сделать хет-трик в матче с «Дармштадтом». Его пригласили забить гол в ворота «Байера» и «Астон Виллы», а также забить в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он еще этого не сделал. Я по-прежнему скептически отношусь к звездному нападающему», — приводит слова Хаманна Sky Sport.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

В этом сезоне 31-летний англичанин провел 8 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.