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Сегодня, 07:52

Румменигге вернется в «Баварию»

Руслан Минаев
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Экс-президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вернется в мюнхенский клуб, сообщает Bild.

По данным источника, 67-летний спортивный функционер войдет в наблюдательный совет клуба и будет помогать с планированием состава и трансферами.

Румменнигге был председателем правления «Баварии» с 2002 по 2021 год. Его сменил Оливер Кан, который был уволен на прошлой неделе. «Баварию» также покинул спортивный директор Хасан Салихамиджич.

28 мая «Бавария» объявила о том, что новый генеральным директором клуба станет Ян-Кристиан Дризен, который много лет работал вместе с Румменигге.

По информации Bild, новым спортивным директором может быть назначен Макс Эберль из «Лейпцига».

По итогам сезона-2022/23 мюнхенцы стали чемпионами Германии обойдя «Боруссию» лишь по разнице голов.

Футбол
ФК Бавария
Карл-Хайнц Румменигге
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