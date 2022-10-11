Бывший тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Штутгарт»

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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Штутгарт», который вчера, 10 октября, расстался с главным тренером.
По данным Bild, немец является одним из кандидатов на этот пост. В сентябре Тедеско был уволен из «Лейпцига».
Также на роль тренера «Штутгарта» претендуют Ади Хюттер, Себастьян Хенесс, Херардо Сеоане, Петер Бос и Жольт Лев.
«Штутгарт» после 9 туров бундеслиги занимает в таблице предпоследнее, 17-е место, набрав 5 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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