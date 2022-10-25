Бывший тренер вратарей «Уфы» оценил перспективы Лунева в «Байере»

Бывший тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков, работавший с Андреем Луневым, прокомментировал ситуацию, в которую попал 30-летний российский вратарь «Байера».

В нынешнем сезоне Лунев сыграл один матч за немецкий клуб. Его контракт с «Байером» истекает 30 июня 2023 года.

— Парень сам выбирал. Он понимал, что идет в команду, где основной вратарь — капитан и игрок сборной Финляндии. Я так понимаю, что у Лунева, скорее всего, была обида на прошлый клуб, — сказал Перескоков «РБ Спорт».

— На «Зенит».

— Может быть, у Лунева было не столько взвешенное решение, сколько эмоциональное. К тому же я знаю, что Андрей очень хотел за границу, в хороший чемпионат. Я с ним постоянно на связи. Раза два в месяц мы точно созваниваемся.

— Андрей тяжело переживает отсутствие игровой практики? В этом сезоне он сыграл всего один матч.

— Он переживает. Думаю, что скорее всего он будет искать новую команду. Его возраст — не критический. Но моложе мы не становимся, а время в спорте очень скоротечно.

— Может, Андрею стоит вернуться в Россию? Здесь он наверняка будет востребован.

— Я тоже об этом думал. Мы берем только топ-клубы: «Зенит», четыре московские команды («Торпедо» мы не берем) и «Краснодар».

— «Зенит» точно нет.

— «Спартак» нет. Из этой шестерки более реальный вариант — это «Локомотив». К Гильерме хорошо отношусь, но по всем параметрам Андрюха выше.