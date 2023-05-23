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Сегодня, 14:07

Чанов оценил перспективы российского вратаря Лунева после ухода из «Байера»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов поделился мыслями о будущем российского голкипера Александра Лунева.

«В Германии у Лунева не сложилось. Он практически не играл из-за травм. Мы можем только догадываться, в какой он сейчас форме. На основании старого багажа никто не станет принимать решение. Наверняка будут требования пройти углубленный медосмотр. Будут вопросы и по игре, ведь за два года Александр провел всего три матча. Думаю, многое будет зависеть от того, в каком состоянии Лунев приедет. И от работы его агента. Вероятно, сейчас, в конце сезона, уже появляются какие-то запросы от команд. В любом случае, хотелось бы, чтобы Александр продолжал играть. Желаю ему здоровья», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

22 мая «Байер» объявил об уходе нескольких игроков в конце сезона, включая Лунева. 31-летний футболист выступал за немецкую команду с 2021 года на правах свободного агента. С того момента он провел 3 матча за «Байер», в которых пропустил 4 мяча. Ранее Лунев играл в составе «Зенита».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10890734-chanov-ocenil-perspektivy-luneva-posle-uhoda-iz-bajera.html
Вячеслав Чанов
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