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Германия

Сегодня, 16:09

«Челси» лидирует в гонке за подписание Гвардиола

Руслан Минаев
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«Челси» является основным кандидатом на подписание защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 20-летний хорват является главной целью «синих». Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Бавария» и «Манчестер Сити», последние были готовы заплатить за игрока 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.

ФК Лейпциг
ФК Челси
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