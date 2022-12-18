«Челси» предлагает 30 миллионов евро за 20-летнего защитника «Байера» Хинкапье

«Челси» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Байера» Пьеро Хинкапье, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в 20-летнем эквадорце «синие» видят альтернативу Йошко Гвардиолу из «Лейпцига».

Хинкапье перешел в «Байер» в августе 2021 года, подписав контракт до лета 2026 года. В прошлом сезоне 20-летний эквадорец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за команду из Леверкузена.

В этом сезоне на его счету 21 матч, включая 3 игры за сборную Эквадора на ЧМ-2022.