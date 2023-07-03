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Чемпион мира в составе сборной Германии Хорст-Дитер Хеттгес умер на 80-м году жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хорст-Дитер Хеттгес.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник сборной Германии Хорст-Дитер Хеттгес скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба «Вердера».

Хеттгес умер еще 22 июня, но о его смерти объявили только 3 июля.

Защитник в ходе карьеры выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Вердер». Кроме того, он становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972) в составе сборной Германии.

Также Хеттгес становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата мира. Он входит в число 7 игроков, которые собрали полный комплект медалей мундиалей.

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