Чемпионат Германии, 33 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 12 мая пройдут матчи 33-го тура бундеслиги

С 10 по 12 мая состоятся матчи 33-го тура чемпионата Германии по футболу. «Байер» в гостях сыграет с «Бохумом», «Бавария» примет «Вольфсбург» и другие встречи.

Следить за ключевыми событиями игр бундеслиги можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию о матчах 33-го тура чемпионата Германии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 33-го тура бундеслиги

10 мая. 21:30. «Аугсбург» — «Штутгарт»

11 мая. 16:30. «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф

11 мая. 16:30. «Кельн» — «Унион» Б

11 мая. 16:30. «Фрайбург» — «Хайденхайм»

11 мая. 16:30. «Лейпциг» — «Вердер»

11 мая. 19:30. «Майнц» — «Боруссия» Д

12 мая. 16:30. «Дармштадт» — «Хоффенхайм»

12 мая. 18:30. «Бавария» — «Вольфсбург»

12 мая. 20:30. «Бохум» — «Байер»

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.