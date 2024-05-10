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Сегодня, 09:30

Чемпионат Германии, 33 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 12 мая пройдут матчи 33-го тура бундеслиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Боруссии» Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото AFP
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С 10 по 12 мая состоятся матчи 33-го тура чемпионата Германии по футболу. «Байер» в гостях сыграет с «Бохумом», «Бавария» примет «Вольфсбург» и другие встречи.

Следить за ключевыми событиями игр бундеслиги можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию о матчах 33-го тура чемпионата Германии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 33-го тура бундеслиги

10 мая. 21:30. «Аугсбург» — «Штутгарт»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
10 мая, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Штутгарт

11 мая. 16:30. «Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Айнтрахт Ф

11 мая. 16:30. «Кельн» — «Унион» Б

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Унион Б

11 мая. 16:30. «Фрайбург» — «Хайденхайм»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Хайденхайм

11 мая. 16:30. «Лейпциг» — «Вердер»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Вердер

11 мая. 19:30. «Майнц» — «Боруссия» Д

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 19:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Боруссия Д

12 мая. 16:30. «Дармштадт» — «Хоффенхайм»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 16:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
Хоффенхайм

12 мая. 18:30. «Бавария» — «Вольфсбург»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 18:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вольфсбург

12 мая. 20:30. «Бохум» — «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Байер

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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