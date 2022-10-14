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Германия

Сегодня, 20:00

Бундеслига: «Унион» — «Боруссия» Д, «Бавария» — «Фрайбург» и другие матчи 10-го тура

Галина Глазко
Леон Горецка («Бавария»).
Фото Reuters
10-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
14 окт, 21:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Байер
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
15 окт, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Герта
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
16 окт, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
16 окт, 18:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
16 окт, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Фрайбург
Футбол
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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