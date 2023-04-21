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Германия
Сегодня, 10:10
Бундеслига: «Майнц» — «Бавария», «Боруссия» Д — «Айнтрахт» и другие матчи 29-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Футболисты «Баварии».
Фото Reuters
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Дзен
29-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
21 апр, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
23 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
23 апр, 18:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
23 апр, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Унион Б
Источник:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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