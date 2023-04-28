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Германия

Сегодня, 09:00

Бундеслига: «Боруссия» Д — «Бохум», «Бавария» — «Герта» и другие матчи 30-го тура

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Баварии».
Фото AFP
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30-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
28 апр, 21:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
29 апр, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
29 апр, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
29 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
29 апр, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
29 апр, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Байер
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
29 апр, 19:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
30 апр, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Герта
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
30 апр, 18:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Майнц

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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