Чемпионат Германии, 30-й тур: расписание и результаты матчей

Матчи 30-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 19 по 21 апреля. Стартует тур с противостояния «Айнтрахт» — «Аугсбург» в пятницу, 19 апреля. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 29-го тура

19 апреля. 21:30. «Айнтрахт» — «Аугсбург»

20 апреля. 16:30. «Вольфсбург» — «Бохум»

20 апреля. 16:30. «Кельн» — «Дармштадт»

20 апреля. 16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия М»

20 апреля. 16:30. «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»

20 апреля. 19:30. «Унион» — «Бавария»

21 апреля. 16:30. «Вердер» — «Штутгарт»

21 апреля. 18:30. «Боруссия Д» — «Байер»

21 апреля. 20:30. «Фрайбург» — «Майнц»

Время начала — московское.

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