Чемпионат Германии, 30-й тур: расписание и результаты матчей

Сегодня, 15:45
Матчи 30-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 19 по 21 апреля. Стартует тур с противостояния «Айнтрахт» — «Аугсбург» в пятницу, 19 апреля. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».
19 апреля. 21:30. «Айнтрахт» — «Аугсбург»
20 апреля. 16:30. «Вольфсбург» — «Бохум»
20 апреля. 16:30. «Кельн» — «Дармштадт»
20 апреля. 16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия М»
20 апреля. 16:30. «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»
20 апреля. 19:30. «Унион» — «Бавария»
21 апреля. 16:30. «Вердер» — «Штутгарт»
21 апреля. 18:30. «Боруссия Д» — «Байер»
21 апреля. 20:30. «Фрайбург» — «Майнц»
Время начала — московское.
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде