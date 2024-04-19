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Чемпионат Германии, 30-й тур: расписание и результаты матчей

Опубликовано расписание 30-го тура чемпионата Германии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марко Ройс (ФК «Боруссия Д»).
Фото AFP
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Матчи 30-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 19 по 21 апреля. Стартует тур с противостояния «Айнтрахт» — «Аугсбург» в пятницу, 19 апреля. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 29-го тура

19 апреля. 21:30. «Айнтрахт» — «Аугсбург»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
19 апр, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт
Аугсбург

20 апреля. 16:30. «Вольфсбург» — «Бохум»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Бохум

20 апреля. 16:30. «Кельн» — «Дармштадт»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Дармштадт

20 апреля. 16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия М»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Боруссия М

20 апреля. 16:30. «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
РБ Лейпциг

20 апреля. 19:30. «Унион» — «Бавария»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 19:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Бавария

21 апреля. 16:30. «Вердер» — «Штутгарт»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Штутгарт

21 апреля. 18:30. «Боруссия Д» — «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Байер

21 апреля. 20:30. «Фрайбург» — «Майнц»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 20:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Майнц

Время начала — московское.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лейпциг
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