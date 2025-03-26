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26 марта, 20:38

Чемпионат Германии с сезона-2025/26 будет транслироваться на Okko

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Онлайн-платформа Okko будет показывать чемпионат Германии с сезона-2025/26.

Контракт был заключен еще в марте 2024 года и рассчитан на четыре года — с сезона-2025/26 по сезон-2028/29.

Тактим образом, Okko будет транслировать матчи бундеслиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги наций, лиги 1 и других турниров.

Все матчи бундеслиги можно будет смотреть в Okko в высоком качестве как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью смотреть несколько встреч одновременно и функцией выбора аудиодорожки.

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